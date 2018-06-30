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Yeditepe'den Eralp Alışık anısına kütüphane

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Türk kültürü ve tarihi alanında çalışan uzmanlar ve öğrenciler için önemli bir kaynak niteliği taşıyan kütüphanede 9 bin kitap, 580 adet ayrı basım, farklı konularda yazılmış 3 bin 49 makale bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi tarafından, "Prof. Nejat Diyarbekirli Koleksiyonu ve Görsel Arşivi"nin bulunduğu salona, "Dr. C. Eralp Alışık Salonu" adı verilerek, kütüphanenin açılışı yapıldı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 26 Şubat'ta hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Başkanı Dr. C. Eralp Alışık anısına, Alışık'ın üniversiteye kazandırılmasında çok emek harcadığı "Prof. Nejat Diyarbekirli Koleksiyonu ve Görsel Arşivi"nin bulunduğu salona, "Dr. C. Eralp Alışık Salonu" adı verilerek, kütüphanenin açılışı yapıldı.

Türk kültürü ve tarihi alanında çalışan uzmanlar ve öğrenciler için önemli bir kaynak niteliği taşıyan kütüphanede 9 bin kitap, 580 adet ayrı basım, farklı konularda yazılmış 3 bin 49 makale, küçük sanatlar alanında pek çok detay konuyla ilgili 9 bin 222 dergi, süreli yayın ve ansiklopedi fasikülünün yanı sıra yaklaşık 48 bin dia / slayt, 24 bin 830 adet fotoğraf / resim, 25 bin 600 adet negatif ve 199 bin 39 adet kontak kopya, 53 adet film, 15 adet CD ve 1284 adet kartpostal bulunuyor.

Üniversitenin Kuzey Hazırlık Binası yedinci katındaki kütüphanenin açılışı Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Semra Akyel’in de katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Bedrettin Dalan, Prof. Nejat Diyarbekirli’nin Türk kültürü ve Türklük üzerine önemli çalışmaları olan gerçek bir araştırmacı olduğunu belirterek, onun öğrencisi Dr. C. Alışık'ın da aynı heyecan ve azimle bu araştırmaları yürüttüğünü kaydetti.

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Eralp Alışık Yeditepe Üniversitesi

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