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YEE Güney Afrikalı gençlere Türkiye'yi tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 12:29 | Son Güncelleme

YEE Güney Afrikalı gençlere Türkiye'yi tanıttı

Güney Afrika Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Johannesburg'daki gençlik festivalinde gençlere Türkiye'yi ve Türk el sanatlarını tanıttı.

YEE Program Direktörü Abdülaziz Yiğit, her yıl gençlere kariyer, iş ve girişimcilik konularında yön vermek amacıyla düzenlenen gençlik festivali ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE olarak açtıkları stantta Güney Afrikalı gençlere Türkiye’yi ve eğitim fırsatlarını anlattıklarını belirtti.

Güney Afrikalı gençlerin Türk el sanatlarına ve Türkiye’ye yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Yiğit, “Güney Afrikalı gençleri kültürümüz, ülkemizdeki burslar ve eğitim fırsatları hakkında bilgileniyoruz. Ülkemize karşı güzel bir ilgi var.” dedi.

Yiğit, festivale 50 binin üzerinde gencin katılmasını öngördüklerini ifade ederek, “Burada Güney Afrikalıların ilgisine sunduğumuz geleneksel el sanatlarımızı icra edebilmeleri için onları merkezimize davet ediyoruz. Bu vesile ile Afrika'nın bu en uç kısmında kültürümüzün doğru bir şekilde tanıtımını amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Festival kapsamında davetlilere Türk mutfağından lezzetler de sunuldu.

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Yunus Emre Enstitüsü

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