YEE Macaristan'da Türk mutfağını tanıttı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'teki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk mutfağını tanıtmak için ''Rudas'ta Karadeniz kahvaltısı'' adlı program düzenledi.
YEE'den yapılan açıklamaya göre, Budapeşte'deki Osmanlı dönemi eserlerinden Rudas Hamamı'nın restoranında düzenlenen programda Türk mutfağı tanıtıldı.
YEE'nin düzenlediği programa Macarlar büyük ilgi gösterdi.
Karadeniz bölgesinden lezzetlerin ağırlıkta olduğu programda davetlilere, simit, mısır ekmeği, menemen, mıhlama ve çay ikram edildi.
Sanatçı Arif Erdem Ocak'ın konser verdiği etkinliğe çok sayıda davetlinin yanı sıra Macar Türkologlardan Edit Tasnadi, Eva Csaki ve Janos Sipos katıldı.
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