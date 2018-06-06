YEE ve Kahramanmaraş Belediyesinden Arnavutluk'ta iftar

TİRAN (AA) - Arnavutluk'ta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından iftar sofrası kuruldu.

Başkent Tiran'daki "Rahibe Teresa" meydanında düzenlenen iftara, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, ramazan vesilesiyle kurulan sofraların gerçek kardeşlik sofraları olduğunu dile getirdi.

İftar sofralarını "gönül sofraları" olarak nitelendiren Yörük, "Hepimizin bu mübarek ayda birbirimizle dayanışma içerisinde olduğumuz, birbirimizle paylaşma arzusunda olduğumuz ve bu arzuyu, bulunduğumuz sofralar etrafında coşkuyla kutladığımız anlardır." ifadesini kullandı.

YEE Tiran Müdürü Demirbaş ise ramazanın kardeşlik, paylaşma ve dostlukların arttırılması anlamına geldiğini söyledi.

Arnavutluk vatandaşlarıyla dostluğunun arttırılması için iftar programı düzenlediklerini dile getiren Demirbaş, "Bu programın organize edilmesinde ciddi katkısı olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ayriyeten çok teşekkür ediyorum. YEE olarak sizlerle tanışmak, kaynaşmak ve çay içmek istiyoruz. Sizlere kapımız her zaman açık." diye konuştu.

İftar programı kapsamında ayrıca, Ramazan Yumrutepe adlı sanatçı tarafından kum sanatı gösterisi yapıldı.

