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YEE'den "Dünyanın İlk Barış Antlaşması Kadeş" dans gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 01:58 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsünün "Anadolu'nun Renkleri" etkinlikleri kapsamında Amsterdam'da "Dünyanın İlk Barış Antlaşması Kadeş" temalı dans gösterisi düzenlendi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, "Dünyanın İlk Barış Antlaşması Kadeş" temalı dans gösterisi sunuldu.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Anadolu'nun Renkleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Hollandalıların da katıldığı gösteri ilgi gördü.

Gösteride, Anadolu'nun birbirinden renkli müzikal birikimi ve halk dansları sergilendi.

Amsterdam YEE Müdürü Abdullah Akın Altay, açılışta yaptığı konuşmada, enstitüyü tanıtarak faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Altay, müzik gibi evrensel bir değer olan dansın, farklı kültür ve geleneklere sahip insanları bir araya getirdiğini söyledi.

Dans grubunun sanat yönetmeni Sezgin Aydın ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amsterdam'da sahne almaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.

Amsterdam'a gelmeden önce Paris ve Brüksel'de gösteri yaptıklarını aktaran Aydın, "O kadar büyük bir medeniyetin üstündeyiz ki figürlerimizle, müziklerimizle ve danslarımızla bütün o medeniyeti kapsayacak derecede zenginliğimiz var. Biz bu zenginliğin bir kısmını bu akşam gösterebildik. Anadolu'muzun zenginliğini her yerde tanıtmak istiyoruz." dedi.

Kadeş Antlaşması, MÖ 1280 yılında Kadeş Savaşı'nı sonlandıran, Mısır Firavunu II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında imzalanan ve bugünkü Suriye topraklarının paylaşılması ile neticelenen barış antlaşması olarak biliniyor. Kadeş'in, tarihteki ilk yazılı barış antlaşması olduğu bilgisi kaynaklarda yer alıyor.

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Amsterdam Yunus Emre Ensitüsü Hollanda Kadeş dans gösterisi

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