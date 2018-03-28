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YEE'nin "Mobil Matematik Müzesi" kapanış etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

YEE Başkanı Prof. Dr. Ateş: - "Amacımız, Türkiye’nin yurt dışında sadece dilini kültürünü tanıtmak değil, aynı zamanda bilimsel alanda da ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu ve Türkiye de yaşayan gençlerin bilimle nasıl içli dışlı olduklarını ve bilimi rehber edindiklerini göstermektir"

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, yürüttükleri "Mobil Matematik Müzesi" projesine ilişkin "YEE olarak bu projedeki amacımız, Türkiye’nin yurt dışında sadece dilini kültürünü tanıtmak değil, aynı zamanda bilimsel alanda da ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu ve Türkiye'de yaşayan gençlerin bilimle nasıl içli dışlı olduklarını ve bilimi rehber edindiklerini göstermektir." dedi.

YEE'nin Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında gerçekleştirdiği çocuk ve gençlerin bilime, matematiğe ve fen bilimlerine ilgilerinin arttırılmasına katkı sağlayan "Mobil Matematik Müzesi" projesi, Ankara'da kapanış etkinliği ile tamamlandı.

Yenimahalle Yahyalar Durali Bezci Ortaokulu'ndaki etkinliğe YEE Başkanı Ateş, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve YEE Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Yıldız, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi ve YEE Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, sanatçı Coşkun Sabah ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte tanıtım videosu gösterilmesinin ardından söz alan Ateş, "YEE olarak bu projedeki amacımız, Türkiye’nin yurt dışında sadece dilini kültürünü tanıtmak değil, aynı zamanda bilimsel alanda da ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu ve Türkiye'de yaşayan gençlerin bilimle nasıl içli dışlı olduklarını ve bilimi rehber edindiklerini göstermektir." ifadelerini kullandı.

Mobil Matematik Müzesi'nin matematiğin karışık dünyasından ziyade eğlenceli yönlerinin dikkate alınarak geliştirildiğine dikkati çeken Ateş, "Gençler olarak bilimi rehber edinerek, iyi ile kötü arasında doğru ile yanlış arasında karar verirken temel ölçütün bilim olduğunu görmenizi öneriyorum. Matematik formüllerle, zor teorilerle aklınızda kalmasın. Matematik hayatımızın bir parçası, hayatımızda en önemli alan matematiktir." şeklinde konuştu.

Ateş, projenin Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik alanda sahip olduğu birikimlerinin tanıtılmasına katkı sağladığını belirterek "TABİP kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, önce Türkiye’nin kamplarda sığınmacıların ya da misafirlerimiz olarak tanımladığımız Suriyelilerin yaşadığı bölgelerde 45 bin gence ulaştı. Bu proje buradan sonra da yurt dışında devam edecek, önümüzdeki duraklar Macaristan ve Bosna Hersek olacak." dedi.

Proje kapsamında çalışanlar, sertifikalarını Ateş'ten aldı.

- TABİP ve Mobil Matematik Müzesi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan TABİP, bireylerin yeni fikirlerini denemeleri ve genç bilim insanlarının birbirleriyle bağlantı kurmaları için farklı programlar düzenliyor.

TABİP kapsamında, AFAD ve valiliklerin katkılarıyla oluşturulan Mobil Matematik Müzesinde 1 Şubat- 30 Mart tarihleri arasında 10 şehirde matematik eğitimi verildi.

Mobil Matematik Müzesi, 1 Şubat'ta Ankara’dan yola çıkarak Türkiye’deki geçici barınma merkezlerinde koruma altına alınan 6- 18 yaş grubunda yaklaşık 45 bin çocuğu ağırladı.

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Mobil Matematik Müzesi Yunus Emre Enstitüsü

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