Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, yürüttükleri "Mobil Matematik Müzesi" projesine ilişkin "YEE olarak bu projedeki amacımız, Türkiye’nin yurt dışında sadece dilini kültürünü tanıtmak değil, aynı zamanda bilimsel alanda da ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu ve Türkiye'de yaşayan gençlerin bilimle nasıl içli dışlı olduklarını ve bilimi rehber edindiklerini göstermektir." dedi.

YEE'nin Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında gerçekleştirdiği çocuk ve gençlerin bilime, matematiğe ve fen bilimlerine ilgilerinin arttırılmasına katkı sağlayan "Mobil Matematik Müzesi" projesi, Ankara'da kapanış etkinliği ile tamamlandı.

Yenimahalle Yahyalar Durali Bezci Ortaokulu'ndaki etkinliğe YEE Başkanı Ateş, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve YEE Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Yıldız, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi ve YEE Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, sanatçı Coşkun Sabah ve çok sayıda öğrenci katıldı.