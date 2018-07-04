HABER

YEE'nin "Taşınabilir Matematik Müzesi" Afrika yollarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Taşınabilir Matematik Müzesi, Afrika Üniversite Oyunları'nda öğrencilerle buluştu

ADDİS ABABA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE), Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) çerçevesinde yola çıkan “Taşınabilir Matematik Müzesi”, Etiyopyalı öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çocuk ve gençlerin bilime, matematiğe ve fen bilimlerine ilgilerinin artırılmasına amaçlayan Taşınabilir Matematik Müzesi, Etiyopya’nın Mekelle Üniversitesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Afrika Üniversite Oyunları'nda öğrencilerle buluştu.

Müze sorumlusu Özgür Can Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün kurulan müzenin yüzlerce öğrenci tarafından ziyaret edildiğini ve yoğun ilgiyle karşılaştığını belirtti.

Yıldız, “Müze, 18 Afrika ülkesinden katılımın olduğu Afrika Üniversite Oyunları'nda öğrencilerinin matematiğe dokunmalarını sağlıyor.” diye konuştu.

Taşınabilir Matematik Müzesi’ni ziyaret eden Mekelle Üniversitesi Rektörü Prof. Hiwot Kindeya, “Etkinliğin en çok ilgi gören standı kesinlikle burası. Afrika Üniversite Oyunları'nın cazibe merkezi Taşınabilir Matematik Müzesi oldu.” ifadelerini kullandı.

- Etiyopya’nın farklı bölgelerine gidecek

Projenin Etiyopya ayağını koordine eden Mekelle Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Macit Koç, “Müzenin Etiyopya’da gördüğü ilgiden son derece memnunuz. Afrika Üniversite Oyunları'ndan sonra müzemiz Etiyopya’nın çeşitli şehirlerindeki okullarda öğrencilerle buluşacak.” dedi.

Koç, taşınabilir müzenin daha sonra kalıcı hale getirilerek bir okula bağışlanacağını sözlerine ekledi.

- TABİP ve Mobil Matematik Müzesi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan TABİP, bireylerin yeni fikirlerini denemeleri ve genç bilim insanlarının birbirleriyle bağlantı kurmaları için farklı programlar düzenliyor.

Bu yılın şubat ve mart aylarında Türkiye’deki geçici barınma merkezlerinde koruma altına alınan Suriyeli çocuklarla buluşan müze, 6-18 yaş arası 45 bin çocuğa ulaştıktan sonra rotasını Bosna Hersek ve Macaristan’a çevirmişti.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Karayoluna giren inekler yüzünden trafik durduKarayoluna giren inekler yüzünden trafik durdu
Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısıKüçük Leyla'nın babasından idam çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya yee

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!

Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı

Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

İdam gelecek mi? Eylül ve Leyla'nın acısı idam cezasını gündeme getirdi!

İdam gelecek mi? Eylül ve Leyla'nın acısı idam cezasını gündeme getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.