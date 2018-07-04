ADDİS ABABA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE), Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) çerçevesinde yola çıkan “Taşınabilir Matematik Müzesi”, Etiyopyalı öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çocuk ve gençlerin bilime, matematiğe ve fen bilimlerine ilgilerinin artırılmasına amaçlayan Taşınabilir Matematik Müzesi, Etiyopya’nın Mekelle Üniversitesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Afrika Üniversite Oyunları'nda öğrencilerle buluştu.

Müze sorumlusu Özgür Can Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün kurulan müzenin yüzlerce öğrenci tarafından ziyaret edildiğini ve yoğun ilgiyle karşılaştığını belirtti.

Yıldız, “Müze, 18 Afrika ülkesinden katılımın olduğu Afrika Üniversite Oyunları'nda öğrencilerinin matematiğe dokunmalarını sağlıyor.” diye konuştu.

Taşınabilir Matematik Müzesi’ni ziyaret eden Mekelle Üniversitesi Rektörü Prof. Hiwot Kindeya, “Etkinliğin en çok ilgi gören standı kesinlikle burası. Afrika Üniversite Oyunları'nın cazibe merkezi Taşınabilir Matematik Müzesi oldu.” ifadelerini kullandı.