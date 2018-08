YEE'nin Türkçe Yaz Okulu programı sona erdi

Prof. Dr. Ateş, yurt dışında Türkiye'nin tanınırlığını ve dünyanın her tarafında Türkiye'yle irtibat kuran insan sayısını artırmak için birçok ülkede faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Ateş, bu sene 118 ülkeden yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdikleri yaz okulunun dünyada başka bir örneğinin olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü bu programı eş zamanlı olarak standart bir kalitede 32 üniversiteyle işbirliği halinde gerçekleştirdik. İkincisi tıpkı ecdadımızın tüm insanlığa barış ve huzur götürdüğü gibi tüm dünyadan gençleri dil, din, ırk ve coğrafya farkı gözetmeksizin programımıza dahil ettik. Bir aylık eğitim sürecinde yaşayarak gördünüz ki dünyamızın tüm coğrafyalarından gelen gençler bir arada eğitim alıp ortak paylaşımlarda bulunabiliyorlarmış. Bu programda ortak paylaşımlar Türkçe olarak da yapılabiliyormuş. Dünyamızda her bir canlının yaşamını sürdürebileceği yeterince kaynak varmış. Yeter ki yeryüzü kaynaklarını çatışmalara, savaşlara, üstünlük taslamalara ve israfa feda etmeyelim. Bizler her bireyi, onuruna yakışacak şekilde insan olarak değerlendiriyoruz ve her bireyi kazanmanın dünyaları ve içindekileri kazanmaktan çok daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz."