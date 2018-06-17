Yeğeniyle tartışan kadın yaşadığı evi ateşe verdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yeğeniyle tartışan kadın kendini kitlediği evi ateşe verdi.
Sarıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden Hatun T. (50) bilinmeyen nedenle yeğeni Ömer H. ile tartıştı.
Tartışma sonrası yaşadığı eve kendini kilitleyen Hatun T. benzin dökerek, ateşe verdi.
Evden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen yetkililer, makineler yardımıyla kestikleri kapıdan içeriye girerek Hatun T'yi evden çıkardı.
İlk müdahalesi yapılan Hatun T. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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