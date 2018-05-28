KAYSERİ (AA) ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de 29 yaşındaki Süleyman Gümüşcüoğlu, 4 aylık yeğenlerinin otururken sırt üstü düşüp başlarını yere çarpmalarından etkilenerek tasarladığı "bebeyatmaz"ı dünyanın farklı ülkelerine satıyor.

Üniversiteden mezun olduktan sonra iş aramaya başlayan Gümüşcüoğlu, 4 aylık yeğenlerinin oturma problemi yaşadığını gördü.

Bu soruna bir çözüm arayan Gümüşçüoğlu, bebeyatmaz isimli çocukların oturmasını kolaylaştıran bir ürün tasarladı.

60 yıllık terzi babasından da destek alan Gümüşcüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeğenlerinin yaşadığı oturma problemine bebeyatmaz isimli ürünle çare bulduğunu söyledi.

Gümüşcüoğlu, yaklaşık 2 ay gibi bir sürede tasarladığı ürünü Türkiye ve dünya pazarına sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"KPSS'ye hazırlandım, memur olma hayallerim vardı. KPSS'yi kazanamadım. Dört aylık yeğenlerim oturamıyor ve sürekli devriliyorlardı. Onların oturması için yanlarına yastık koyuyorduk. Devrilmemesi için bir şeyler tasarlamayı düşündüm. Babam da 60 yıllık terzi. 'Bebeyatmaz' ismini verdiğimiz bir ürün tasarladım. Bu tasarım yaklaşık 2 ay sürdü. Ürünü birkaç mağazaya gösterdik. İlk aylarda pazarlama konusunda çok zorlandık. Daha sonra internet üzerinden tanıtımına başladım. Reklamlarla bu ürünü daha fazla kişiye ulaştırmaya çalıştım. Bu çabalarım başarıya ulaştı ve sosyal medyadan yaklaşık bir milyondan fazla insana tasarladığım ürünü göstermeyi başardım. Son 1,5 yıl içerisinde yaklaşık 20 bin ürünü sattım."