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Yeğenlerinden etkilendi, "bebeyatmaz"la girişimci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

Kayseri'de 29 yaşındaki Süleyman Gümüşcüoğlu, 4 aylık yeğenlerinin otururken sırt üstü düşüp başlarını yere çarpmalarından etkilenince "bebeyatmaz"ı tasarladı - Patentini de aldığı ürünü dünyanın farklı ülkelerine satan Gümüşcüoğlu: - "Ürüne Avrupa'dan yoğun talep var. Almanya, Makedonya, Avustralya ve Tunus gibi ülkelere ürünümüzü gönderiyoruz"

KAYSERİ (AA) ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de 29 yaşındaki Süleyman Gümüşcüoğlu, 4 aylık yeğenlerinin otururken sırt üstü düşüp başlarını yere çarpmalarından etkilenerek tasarladığı "bebeyatmaz"ı dünyanın farklı ülkelerine satıyor.

Üniversiteden mezun olduktan sonra iş aramaya başlayan Gümüşcüoğlu, 4 aylık yeğenlerinin oturma problemi yaşadığını gördü.

Bu soruna bir çözüm arayan Gümüşçüoğlu, bebeyatmaz isimli çocukların oturmasını kolaylaştıran bir ürün tasarladı.

60 yıllık terzi babasından da destek alan Gümüşcüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeğenlerinin yaşadığı oturma problemine bebeyatmaz isimli ürünle çare bulduğunu söyledi.

Gümüşcüoğlu, yaklaşık 2 ay gibi bir sürede tasarladığı ürünü Türkiye ve dünya pazarına sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"KPSS'ye hazırlandım, memur olma hayallerim vardı. KPSS'yi kazanamadım. Dört aylık yeğenlerim oturamıyor ve sürekli devriliyorlardı. Onların oturması için yanlarına yastık koyuyorduk. Devrilmemesi için bir şeyler tasarlamayı düşündüm. Babam da 60 yıllık terzi. 'Bebeyatmaz' ismini verdiğimiz bir ürün tasarladım. Bu tasarım yaklaşık 2 ay sürdü. Ürünü birkaç mağazaya gösterdik. İlk aylarda pazarlama konusunda çok zorlandık. Daha sonra internet üzerinden tanıtımına başladım. Reklamlarla bu ürünü daha fazla kişiye ulaştırmaya çalıştım. Bu çabalarım başarıya ulaştı ve sosyal medyadan yaklaşık bir milyondan fazla insana tasarladığım ürünü göstermeyi başardım. Son 1,5 yıl içerisinde yaklaşık 20 bin ürünü sattım."

Gümüşcüoğlu, merkez Melikgazi ilçesi Küçükali Mahallesi'ndeki işletmelerinde ürettikleri ürün sayesinde geçen yıl 1,5 milyon lira ciroya ulaştıklarını aktardı.

Annelerin, üründen memnun kaldığı yönünde geri dönüş yaptığını anlatan Gümüşcüoğlu, "Anneler, çocukların daha rahat olduğunu söylüyorlar. Bu ürünün 2016 yılında patentini aldık. Tasarladığımız ve patentini aldığımız bu ürüne Avrupa'dan yoğun talep var. Almanya, Makedonya, Avustralya ve Tunus gibi ülkelere ürünümüzü gönderiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bebeyatmaz Kayseri KPSS sınav

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