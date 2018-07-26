Yeğenlerine cinsel istismarda bulunan sanığa 62 yıl hapis cezası

Kastamonu'da ablasının 8 ve 10 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunan sanık, 62 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "tehdit", "çocuğun cinsel istismarı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddialarıyla yargılanan tutuklu sanık Ramazan Y. (22) ile avukatı katıldı.
Mahkeme heyeti sanığı, 8 yaşındaki yeğenine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 42 yıl 2 ay 7 gün, 10 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu için de 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa iki ayrı tehdit suçundan da iki yıl hapis cezası verildi.
Öte yandan çocukların yaşanan olayı annelerine anlattığı ve annenin de kardeşinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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