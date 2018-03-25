Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde, Türkiye genelindeki 66 ceza infaz kurumunda hükümlüler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği fuar, Adanalıların yoğun ilgisini çekti. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 28 Mart’a kadar ziyaretçilerine açık olacak olan fuara tüm vatandaşları davet etti.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Ürün ve El Sanatları Fuarı”, 22 Mart’ta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Galeria İş Merkezi yanı demir köprü civarındaki alanda kurulan fuarda, yurdun dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarındaki işyurdu atölye ve tesislerinde hükümlülerin yöresine özgü ürettiği ürünler sergileniyor.

Gıdadan tekstile, değerli taş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyaya, ayakkabıdan çantaya kadar yüzlerce çeşit el emeği göz nuru ürün, Adanalıların beğenisine sunuluyor.

Fuarda Uşak’tan deri, Kütahya’dan çini, Niğde’den et ve süt ürünleri, Midyat’ta gümüş, Bursa’dan tekstil ürünleri gibi 66 ceza infaz kurumunda hükümlülerin aldıkları eğitimle üretimini gerçekleştirdiği yöresine özgü ürünler sergileniyor. Kentte ilk kez düzenlenen fuara, Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 28 Mart’a kadar açık olacak fuarı herkesin ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu. Stantları gezip ürünleri inceleyen Başsavcı Yeldan, vatandaşlarla sohbet etti. İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın Adana’da ilk kez düzenlendiğini kaydeden Yeldan, “Cezaevlerinde bulunan hükümlülerimiz üretime katılarak meslek ediniyorlar, sabretmeyi, emek vermeyi, çalışmayı, üretmeyi, başarmayı öğreniyorlar. Onlar için zaman çok önemli. Hükümlülerimizi üretime, sanata, güzel sanatlara yönlendirerek onların emeklerini ve zamanlarını böyle olumlu şekilde değerlendiriyoruz. Bunun sonucunda vardığımız nokta, hükümlülerimiz hem ruhen iyiliğe ulaşıyor hem de üreterek ekonomiye, ailelerine katkı sağlıyor, vatandaşlarımıza hizmet etmiş oluyorlar. Suça sürüklenen insanlarımızı topluma kazandırmak bizim en büyük vazifemiz” dedi. Yeldan, “Her stantta o ilin yöresel ürünleri sergileniyor, çok güzel eserler var. Adana’da düzenlenen en renkli fuarlardan bir tanesi. Fuarımız çarşamba gününe kadar devam edecek. Adanalıların bu fuarı kaçırmamasını, vatandaşlarımızın burada sergilenen ürünleri görmesini tavsiye ediyorum” dedi.