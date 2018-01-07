Yelken: Bodrum Kış Trofesi Yarışları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Kış Trofesi 1. ayakyarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinin katkıları ile düzenlenen yarışlara, 19'u yabancı 172 sporcu katıldı.

İçmeler mevkisinde gerçekleştirilen ve üç gün süren organizasyonda toplam 8 yarış yapıldı. Yarışlardan biri, rüzgarın yetersiz olması nedeniyle iptal edildi.

Fethiye'de 22-27 Ocak tarihlerinde yapılacak Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Kış Kupası Yelken Yarışları'na hazırlık niteliği de taşıyan organizasyona, Türkiye'de 14 kulüpten katılım oldu.

Laser 4.7 sınıfında Turgutreis Yelken Kulübünden Yiğit Yalçın Çıtak ilk sırada yer alırken, optimist sınıfında Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden Kemal Ege Özgün, laser radial sınıfında ise aynı kulüpten Efe Ağan birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Bu arada Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden Ege Ayyıldız Bayraktar'ın birinciliğe ulaştığı optimist junior kategorisinde ikinci olan aynı kulüpten Kutsal Güneş Kurnaz, ödülünü almak için kürsüye çıkarken düştü.

Törene katılanlar arasında bulunan Bodrum Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Mustafa Özgen'in müdahale ettiği sporcu, ayağa kalkıp kürsüye çıkarak madalyasını aldı. Törendekiler de moral vermek için sporcuyu bir süre alkışladı. Genç sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(AA)