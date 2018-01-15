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Yelken: Tirhandil Kupası 2018 Kış Trofesi

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 2. ayak yarışları sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Otokar Tirhandil Kupası 2018 Kış Trofesi yarışlarında, ikinci etap tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu programında yer alan, Era Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve 6 etaptan oluşan organizasyonun ikinci ayak yarışlarına 11 tekne katıldı.

Her ayağı iki günden oluşan yarışların ikinci ayağında ilk gün yarışları olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı. Bodrum açıklarında ikinci gün yarışlarında yelken açan sporcular, toplamda 17 millik mücadeleye katıldı. Bu etapta "Cocotte" isimli teknenin ekibinin birinci olduğu açıklandı.

- 1. ayakta dereceye girenlere kupaları verildi

İkinci ayak yarışlarının tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesine ait kafede, ilk etapta dereceye girenlere kupalarının verildiği ödül töreni düzenlendi.

12 teknede yaklaşık 80 sporcunun katıldığı 1. ayak mücadelesinde "Gargantua" isimli teknenin ekibi birinci oldu. "Alice" teknesinin ekibi ikinci, "Bastarda" isimli teknenin ekibi de üçüncü oldu. Ekiplere kupaları organizasyon görevlilerince verildi.

Yarışların ikinci etabında dereceye girenlere kupaları, 17-18 Şubat'ta yapılacak 3. ayak yarışları tamamlandıktan sonra düzenlenecek törende verilecek.

- Tirhandili anlattı

Ödül törenine katılanlardan, yaşayan son sünger avcısı olarak tanınan "Aksona" lakaplı Mehmet Baş, Bodrum'a özgü olarak bilinen ve ilçede yapılan tekne türlerinden olan tirhandili anlattı.

Tirhandillerin geçmiş yıllarda sünger avcıları tarafından kullanıldığını belirten Baş, "Tirhandil, manevra kabiliyetinden dolayı tercih sebebiydi. Tirhandil önemli bir tekne. Antik çağlardan günümüze yansımış muhteşem bir dizayn. Tirhandil, Köroğlu'nun dillere destan efsane kır atının denize yansımış versiyonudur." diye konuştu.

Tirhandilleri tanıtmanın amaçlandığı organizasyonda, 12-13 Mayıs'ta son etap yarışları yapılacak.

(AA)

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