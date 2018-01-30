Yelken: TYF Kış Kupası Yarışları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Kış Kupası Yelken Yarışları'nın ikinci etabı başladı.

Fethiye Belediyesinin katkılarıyla federasyon tarafından Çalış mevkisinde düzenlenen yarışlarda Muğla, İzmir, İstanbul ve Çanakkale'den 420 sınıfında 9 kulüpten 50 sporcu, rüzgar sörfü "X" sınıfında 7 kulüpten 22 sporcu, rüzgar sörfü "One" sınıfında 3 kulüpten 5 sporcu ve rüzgar sörfü "Techno 293" sınıfında 9 kulüpten 73 sporcu mücadele ediyor.

TYF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tarakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış kupası yarışlarının ilk haftasında 521 sporcunun mücadele ettiğini, bugün ise 420 sınıfı ve sörf kategorilerinde yarışların startının verildiğini söyledi. Yarışın ilk gününde biraz geç de olsa ideal bir havada mücadeleler sürdüğünü belirten Tarakçı, yarışlarda en iyi dereceleri elde edenler sporcuların, milli takıma girme şansı elde edeceğini ifade etti.

Yarışlar, 3 Şubat'ta sona erecek.

(AA)