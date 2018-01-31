Yelken: TYF Kış Kupası Yarışları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Kış Kupası Yelken Yarışları'na ikinci gün mücadeleleriyle devam edildi.
Fethiye Belediyesinin katkılarıyla federasyon tarafından Çalış mevkisinde düzenlenen yarışların ikinci gününde 420 sınıfı ve RS:X, RS:One ile Techno 293 sınıflarında 150 sporcu mücadele etti.
TYF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tarakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların ilk ve ikinci gününün sorunsuz tamamlandığını bildirdi. Fethiye'de yarışlar için çok güzel bir havanın olduğunu belirten Tarakçı, "Sporcularımız en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya mücadele ediyor. Günün sonunda ise sörf ve yelkenler güneşin batışıyla kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturuyor." diye konuştu.
Yarışlar, 3 Şubat'ta sona erecek.
(AA)
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