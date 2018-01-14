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Yelkende başarılı sporcular ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:00 | Son Güncelleme 55 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Yelkende 2016 ve 2017 yıllarının en başarılı sporcularına, İstanbul'da düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Ataköy'deki Olimpiyat Evi'nde düzenlenen törende, optimist, laser, finn, 420, 470, rüzgar sörfü, uçurtma sörfü, dragon ve yat sınıflarında ulusal ve uluslararası yarışlarda derece elde eden sporcular ödüllerine kavuşurken, Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) 60. kuruluş yılı nedeniyle yelken sporuna hizmet eden eski başkanlara da plaket sunuldu.

Törende ayrıca eski başkanlardan Nazlı İmre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen IOC Kadınlar ve Spor Türkiye Ödülü'nü aldı.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, törende yaptığı konuşmada, en büyük amaçlarının tesisleşme sorununu çözmek olduğunu belirterek, "Sporumuzu bugünlere taşıyan eski başkanlarımız başta olmak üzere tüm yelken emekçilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük amacımız yelken sporunun önündeki engel olan tesisleşme problemini çözüme kavuşturup, uluslararası önemli başarılara imza atan gençlerimizin yurt dışında olduğu gibi sporcuya yakışan ideal tesislere kavuşmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Akdurak, törene katılan sporculara yeni nesiller için emek harcamaları gerektiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün yelken için denizin üstündesiniz. Yarın denizden ayrılmanız gerekirse de sporunuzu hiç bırakmayın. Aktif olarakyarışmasınız dayönetici, hakem veya yurt dışı komitelerde görev alarak sizden sonra yetişecek nesillere emek harcayın. Ülkeniz ve yelken sporumuz için desteklerinizin sürmesini diliyorum ve bekliyorum."

(AA)

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