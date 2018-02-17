Yem karma makinesine düşen çiftçi öldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yem karma makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eymir beldesinde besicilik yapan Rıza Katrancı (41), hayvanlarına yem hazırlarken, dengesini yitirip yem karma makinesine düştü.
Katrancı'nın çığlıklarını duyan yakınları ahıra gelerek makineyi durdurdu.
Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, olay yerine geldi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Katrancı'nın cenazesi, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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