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"Yemeğin lezzeti, lokantanın bereketi artacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Avdagiç: - "5 milyon çalışanın iş yeri dışında yedikleri yemeğin maliyetini artıran, lokantalara ciddi mali yük getiren yemek kartı komisyon oranlarına yüzde 6 sınırı getirilmesi ile yemeğin lezzeti, lokantanın bereketi artacak" - "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğine göre lokantaların yemek kartı firmalarına ödedikleri yüzde 10'u bulan komisyonlar yüzde 6’nın altına inecek" - "Yeni yönetmelikle, kart hizmeti veren firmaların anlaşmalı iş yerlerine verdikleri yüzde 7’yi bulan iskontolar ise tamamen kaldırıldı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "5 milyon çalışanın iş yeri dışında yedikleri yemeğin maliyetini artıran, lokantalara ciddi mali yük getiren yemek kartı komisyon oranlarına yüzde 6 sınırı getirilmesi ile yemeğin lezzeti, lokantanın bereketi artacak." ifadesini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şekib Avdagiç, İTO olarak 14 ay önce iskonto kalkarsa restoranlar ve yemek kartı firmaları arasında tartışmaya neden olan komisyonların yüzde 3-4 seviyesine çekilebileceğine inandıklarını söylediklerini anımsattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"ne göre lokantaların yemek kartı firmalarına ödedikleri yüzde 10'u bulan komisyonların yüzde 6'nın altına ineceğini aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu sayede yemek hizmeti veren büyük çoğunluğu KOBİ olan iş yerlerinin üzerindeki maliyet yükü azalacağı gibi kart çıkaran kuruluşlar da kazançlı çıkacak. Çünkü yeni yönetmelikle, kart hizmeti veren firmaların anlaşmalı iş yerlerine verdikleri yüzde 7’yi bulan iskontolar ise tamamen kaldırıldı. İTO olarak iskontoların kaldırılması yönündeki önerimizi ilk kez geçtiğimiz yılbaşında kamuoyu nezdinde dile getirmiştik. Tam da arzu ettiğimiz oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na teşekkürlerimizi sunuyoruz."

- 110 bin işletmeyi ilgilendiriyor

Verilen bilgiye göre, yeni düzenleme ile iskonto haricinde yemek kartı kuruluşları artık barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım bedeli, depozito gibi adlar altında da herhangi bir bedel talep edemeyecek. Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlarının lokantalara yapacağı ödemelerin süresi de 30 günü geçemeyecek.

Türkiye'de yemek kartı ve benzeri sistemle servis veren yaklaşık 110 bin işletme var. Bu işletmelerin 40 bini İstanbul'da. Yemek kartı kullanan çalışan sayısı ise 5 milyonu buluyor.

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İTO Şekib Avdagiç

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