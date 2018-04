Yemek sanata dönüşecek

Yemeği yiyen misafirler öğrencilere not verecek

Açılışı yapılan “Kitap ve Kahve” ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağında günlük olarak öğrencilerin üretmiş oldukları yemekler gelen misafirlere sunulucak. İşin güzel yanı ise yemeği tadan misafirler öğrencilere not verecek. Uygulama ile ilgili olarak amaçlarını da sıralayan Rektör Korkmaz, "Her öğrencimizin bu dersle ilgili sınıf geçmesi bu öğrencilerimizin sunmuş oldukları yemeklerden ve bu yemeği yiyen misafirin vereceği puanla entegreli olarak tam uygulamalı bir çerçeveye oturtuyoruz. Üniversiteden mezun ettiğimiz her bir gencimiz daha mezun olmadan kaliteli istihdamla buluşturarak Mehmet Akif Ersoy markası bu gençlerimiz iş gücü piyasasına girdikten sonra güçlenen imajı ile kendisini gösterecek” diye konuştu