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Yemek sanata dönüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu uygulama kafeteryası “Kitap ve Kahve” ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı kapılarını açtı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu uygulama kafeteryası “Kitap ve Kahve” ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı kapılarını açtı. Bu yıl kurulan bölümde bir sanata dönüşen yemek, hazırlamasından sunumuna kadar gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Dünya ve Anadolu Mutfağı ile yöresel lezzetlerin de eğitiminin ve araştırmalarının yapılacağı bölümde tarihi lezzetlerde hazırlanacak. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz’ın bir diğer hedefi ise Burdur ismi ile bütünleşen Şişin yanı sıra gastronomi tarihini de ortaya çıkarmak. Gelen misafirleri alnızca Burdur Şişi ile değil, geçmiş lezzetleri de ortaya çıkararak onlarında lezzetlerini de tattırmak.

Öğrenciler 4 yıl boyunca mutfakta olacak
Gastronomi bölümünün bu yıl açılışının yapıldığını söyleyen öğrenciler açılışı yapılan kafede çalışan öğrencilerinin de birinci sınıf öğrencileri olduğunu söyleyen Rektör Korkmaz, mutfağa giren öğrencilerin 4 yıl boyunca mutfaktan çıkmayacaklarını ifade etti. Korkmaz, "Öğrencilerimiz üretmiş oldukları, öğrenmiş oldukları gastronomi alanındaki çeşitlilikler, Dünya mutfağı, Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı, yöresel mutfak yemekleri ve tatları ile mezun olacaklar. Artık turizm eşittir gastronomi haline geldi. Gastronominin en önemli unsurlarından birisi de yöresel mutfaklar. Burdur’a misafirler geldiği zaman Burdur’da sadece Burdur Şişi yedirerek göndermek istemiyoruz. Tek milli yiyeceğimiz Burdur şiş ama Burdur’un gastronomi tarihi Burdur şişten ibaret değil. Bunları da çalışıp, bu mutfaktan yetişen öğrencilerimiz sadece Burdur’u değil, yöresel mutfağı, Anadolu mutfağını, dünya mutfağını, Osmanlı mutfağını da bilerek mezun olacaklar ve yüzlerce kez bunun uygulamasını yapacaklar" dedi.

Yemeği yiyen misafirler öğrencilere not verecek
Açılışı yapılan “Kitap ve Kahve” ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağında günlük olarak öğrencilerin üretmiş oldukları yemekler gelen misafirlere sunulucak. İşin güzel yanı ise yemeği tadan misafirler öğrencilere not verecek. Uygulama ile ilgili olarak amaçlarını da sıralayan Rektör Korkmaz, "Her öğrencimizin bu dersle ilgili sınıf geçmesi bu öğrencilerimizin sunmuş oldukları yemeklerden ve bu yemeği yiyen misafirin vereceği puanla entegreli olarak tam uygulamalı bir çerçeveye oturtuyoruz. Üniversiteden mezun ettiğimiz her bir gencimiz daha mezun olmadan kaliteli istihdamla buluşturarak Mehmet Akif Ersoy markası bu gençlerimiz iş gücü piyasasına girdikten sonra güçlenen imajı ile kendisini gösterecek” diye konuştu

Yemek sanata dönüşecek

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Yemek sanata dönüşecek

Yemek sanata dönüşecek
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Yemek sanata dönüşecek

Yemek sanata dönüşecek
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Yemek sanata dönüşecek

Yemek sanata dönüşecek
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Yemek sanata dönüşecek

Yemek sanata dönüşecek
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Yemek sanata dönüşecek

Yemek sanata dönüşecek
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Yemek sanata dönüşecek

Yemek sanata dönüşecek
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