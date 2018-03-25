Yemek ve tatlı yarışmasında maharetlerini sergileyecekler

Hünerli bayanlar, Serdivan Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği yemek ve tatlı yarışmasında maharetlerini sergileyecek.

Herhangi bir yöresel lezzet zorunluluğunun olmadığı ödüllü yarışmada, adaylar yemek ve tatlı kategorilerinin her ikisine de birer lezzetle katılabilecek. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; yarışmaya katılacak olan yemek ve tatlıların “renk, görüntü, kıvam ve lezzet” olmak üzere 4 farklı kategoride, 2 şef ve bir uzmanın yer alacağı jüri tarafından değerlendirileceği belirtildi. Yemek ve tatlı yarışmasına katılmak isteyen bayanların, 26 Mart - 6 Nisan arasında Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen müracaat ederek kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilirken, kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu bildirildi.

Vatan Mahalle Muhtarlığı yanındaki SERMEK Merkezi’nde 11 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 444 5450 - 1603 numaralı telefonunu arayabilecekleri belirtildi.