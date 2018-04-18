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“Yemekte denge eğitimi” projesi kapsamında öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen, ilköğretim okullarında öğrenim gören çocuklara yönelik olarak sağlıklı beslenme alışkanlığını esas alan “Yemekte denge eğitimi” projesi kapsamında Trabzon Dumlupınar İlkokulu’nda bir etkinlik düzenlendi.Projenin amacı, temel eğitim çağındaki çocukların kaliteli ve uzun bir yaşam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak olduğu belirtildi.Dumlupınar İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan okul müdürü Okul Müdürü Hamza Çobanoğlu, dengeli beslenmenin önemine değinerek “Bu yaşlarda mutlaka dengeli beslenmeyi öğrenmeliyiz.

“Yemekte denge eğitimi” projesi kapsamında öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen, ilköğretim okullarında öğrenim gören çocuklara yönelik olarak sağlıklı beslenme alışkanlığını esas alan “Yemekte denge eğitimi” projesi kapsamında Trabzon Dumlupınar İlkokulu’nda bir etkinlik düzenlendi.
Projenin amacı, temel eğitim çağındaki çocukların kaliteli ve uzun bir yaşam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak olduğu belirtildi.
Dumlupınar İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan okul müdürü Okul Müdürü Hamza Çobanoğlu, dengeli beslenmenin önemine değinerek “Bu yaşlarda mutlaka dengeli beslenmeyi öğrenmeliyiz. Çünkü büyüdüğümüz zaman sağlıksız, obezite dediğimiz şişman insan olmamak için, sağlıklı yaşayabilmek için şimdiden dengeli beslenmeyi öğrenmeliyiz. Dengeli beslenme bütün yiyeceklerden yeteri kadar yemektir. Hiçbir zaman yiyecek ayırımı yapmamalıyız. Ancak çikolatalı, şekerlemeli, unlu yani pasta kek tarzı yiyecekleri çok fazla tüketmemeliyiz” dedi.
Sınıf öğretmeni Yahya İmamoğlu da “Dengeli beslenmek için her yiyecekten az da olsa yememiz demektir. Sağlıklı, dengeli beslenmenin yanında spor da yapmamız lazım. Bugün dünyada şişmanlık bir problem haline geldi. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bu konuyla ilgili çalışmalar var. Ülkemizde eskiden şişmanlık, obezite problemi yoktu ancak günümüzde artık problem haline geldi. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuya çok önem veriyor. Beslenmenin en önemli ayağı kahvaltı. İyi bir kahvaltı yaptığımızda güne daha dinç başlıyoruz. Onun için kahvaltımızı çok iyi yapmalıyız. Doğal beslenmeye gayret etmeliyiz” diye konuştu.

“Yemekte denge eğitimi” projesi kapsamında öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

“Yemekte denge eğitimi” projesi kapsamında öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

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