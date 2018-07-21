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Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 3 ölü, 2 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 03:17 | Son Güncelleme

Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 3 ölü, 2 kayıp

SANA (AA) - Yemen'in Şebve ili açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu Afrika uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi ise kayboldu.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şebve açıklarında Somali ve Etiyopya uyruklu 120'den fazla kaçak göçmeni taşıyan tekne alabora oldu.

Olay yeri kıyıya yakın olduğu için çok sayıda göçmen kurtarıldı ancak 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Hükümete bağlı birimler ve bazı aktivistler, yasa dışı göçmenlerin konaklama ve diğer ihtiyaçları için yardımda bulundu.

Göçmenler, teknenin şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora olduğunu belirtti.

Yemen'e deniz yoluyla ulaşan Afrikalı göçmenler, Suudi Arabistan'a gidebilmek için sınır bölgelerine doğru ilerlemeye çalışıyor.

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