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Yemen açıklarında Türk gemisinin vurulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

Beyaz Saray: - "Yemen'in Salif Limanına 50 bin ton buğday götürmeye çalışan bir Türk kargo gemisinin 70 mil açıkta Husilerin füze saldırısına uğramasından dolayı alarma geçtik"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, Yemen açıklarında bir Türk kargo gemisine yapılan saldırıyı "Husilerin füzelerle gerçekleştirdiğini" ve bundan dolayı alarma geçtiğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, 11 Mayıs'ta Yemen açıklarında seyrederken üzerinde patlama meydana geldiği bildirilen Türk kargo gemisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu olayın Husilerin füze saldırısı olduğu iddia edildi ve bunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yemen'in Salif Limanına 50 bin ton buğday götürmeye çalışan bir Türk kargo gemisinin 70 mil (112 kilometre) açıkta Husilerin füze saldırısına uğramasından dolayı alarma geçtik." ifadesine yer verildi.

- "Husilerin füze tehdidi" vurgusu

Ayrıca, söz konusu saldırının Yemen kaynaklı füze tehdidini bir kez daha gözler önüne serdiğine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 sayılı kararının tamamıyla uygulanmasının önemini ortaya çıkardığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de seyreden bir petrol tankerine de saldırı girişiminde bulunduğu ve bunun milyonlarca varil petrolün denizi ciddi şekilde kirletmesi ve bölge ülkelerini zora sokması riskini ortaya çıkardığı belirtildi.

Açıklamanın sonunda ise İran hedef gösterilerek, İran Devrim Muhafızları'nın bölgedeki çatışmaları artırdığı ve İran destekli Husi bölgelerinin sefalet içinde olduğu kaydedildi.

11 Mayıs'ta Yemen açıklarında meydana gelen olayda İnce İnebolu adlı Türk kargo gemisinde bilinmeyen bir nedenle patlama olduğu bildirilmişti. Olayın ardından, Yemen’de Husi güçlere karşı kurulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü, “Koalisyon güçleri olay hakkında inceleme başlattı ve gemide içten dışa doğru bir patlama olduğu tespit edildi.” ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Husiler İRAN Türkiye Yemen

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