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Yemen Askeri Polis Kuvvetleri Komutanlığına atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 00:43 | Son Güncelleme

Komutanlığa eski Güney Hareketi kurucularından Nasır Ali Nasır en-Nube atandı

SANA (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurucularından Nasır Ali Nasır en-Nube'yi, Yemen Askeri Polis Kuvvetleri Komutanı olarak atadı.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurucularından Nube, ülkenin ve Aden ilinin Askeri Polis Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Eski Askeri Polis Kuvvetleri Komutanı Ahmed Ali el-Haddi, geçirdiği rahatsızlık sonucu Mısır'ın başkenti Kahire'de önceki gün vefat etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği belirtilen ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurucularından yeni komutan Nube, Hadi yanlısı güçlerin safına geçmişti.

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Yemen Yemen Askeri Polis Kuvvetleri Komutanı

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