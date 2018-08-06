Yemen askerlerine Husilerden pusu

Hudeyde vilayetinin Dureyhimi kasabasında Husiler tarafından pusuya düşürülen 100 kadar Yemen askerinin öldüğü, yaralandığı ya da esir alındığı bildirildi.

Hükümete bağlı Amalika Güçleri İkinci Sancağı Sözcüsü Abdullah eş-Şabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen birkaç saat içinde Husilerin Hudeyde vilayetinde 100 kadar askeri öldürdüğünü ya da esir aldığını söyledi.

Amalika Güçlerine bağlı üç birliğin Hudeyde'nin güneyindeki Dureyhimi kasabası yönünde İran destekli Husiler tarafından kuşatıldığını belirten Şabi, 100 kadar askerin Husiler tarafından öldürüldüğünü, yaralandığını ya da esir olarak ele geçirildiğini kaydetti.

Şabi, birliklerin ilerleyişinin askeri olarak iyi planlanmadığı eleştirisinde bulundu.

Askerlerin sayı ve durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi vermekte zorlandığını ifade eden Şabi, "Husiler bölgeyi tamamen ele geçirdiler." dedi.

Söz konusu kaybın Hudeyde vilayet ve limanının Husilerin kontrolünden alınması için Aralık 2017'de başlatılan askeri operasyondan bu yana Yemen kuvvetlerinin yaşadığı en büyük kayıp olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan olaya ilişkin Husilerden yapılan açıklamada, aralarında rütbelilerin de olduğu 150'den fazla askerin ölü veya yaralı ele geçirildiği ya da teslim alındığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Yemen güçlerine ait 10 askeri aracın tahrip edildiği öne sürüldü.

Yemen kuvvetleri, geçen salı günü Dureyhimi kasabasını elinde tutan Husilere karşı askeri operasyon başlatmıştı.

