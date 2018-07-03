MARİB (AA) - Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, güvenlik güçlerinden "ülkenin kuzey illerinden kaçan ailelerin geçici başkent Aden'e girişlerine izin verilmesini" istedi.
Bin Dağr, sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklama, "Yasalarda kuzey illerinden gelen ailelerin Aden'e giremeyeceği yönünde bir şey bulunmuyor. Bu bizim ahlakımıza, örf ve ananelerimize de uymaz. Çocuk, kadın ve yaşlıları sıkıntıya uğratmak doğru değildir. Herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerekir." ifadelerine yer verdi.
Nerede olursa olsun tüm güvenlik noktalarında yasalara uyulması gerektiğini vurgulayan Bin Dağr, söz konusu sığınmacıların yollarının açılması, ülkenin başkentine girmeleri konusunda kolaylık sağlanması ve vatandaşların haklarından yoksun bırakılmaması talimatı verdi.
Yemenli aktivistler, ülkenin kuzey illerinden gelen onlarca ailenin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçleri tarafından geçici başkent Aden'in girişinde alıkonulduğunu belirtiyor.
Yemen'in batı sahili bölgelerinde Husiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle, yüzlerce aile hükümetin kontrolündeki kentlerden göç ediyor.
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