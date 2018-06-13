Yemen Cumhurbaşkanı, Abu Dabi veliaht prensiyle görüştü

MARİB (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, Abu Dabi veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la bir araya geldiği bildirildi.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, resmi temasları çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Hadi, iki ülke arasındaki iş birliği, koordinasyon ve ilişkilerin güçlendirilmesi yollarını görüştü.
İki ülke arasında bir süre devam eden gerginliğin ardından gerçekleşen görüşmede, Yemen'deki gelişmeler de ele alındı.
Al Nahyan, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, barış ve kalkınma dönemini başlatmak için Yemen'de istikrarı sağlamak, güvenliği korumak ve topraklarını özgürleştirmekte en güçlüsü ve en başarılısı." ifadesini kullandı.
Hadi de koalisyon güçlerinin rolünden ve BAE'nin Yemen'e destek noktasında sunduğu büyük katkılardan övgüyle söz etti.
Yemen'deki meşru hükümetin, "ülkenin egemenliğine müdahale etmekle suçladığı" BAE ile arasında uzun süreli gerginlik yaşanmıştı.
Yemen hükümeti, ayrıca BAE'yi ülkenin güneyi ve batısındaki silahlı grupları desteklemek, ulusal ordu ve liderlerini izole etmeye çalışmakla itham etmişti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğünde, BAE'nin aktif şekilde yer aldığı koalisyon da Mart 2015'ten beri meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
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