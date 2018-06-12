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Yemen Cumhurbaşkanı, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 04:18 | Son Güncelleme

Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile Mekke'de bir araya geldi

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'i, Suudi Arabistan'da kabul ettiği bildirildi.

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Hadi, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah'ı Mekke'de kabul etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, görüşmede, iki ülke meselelerinde yakalanan başarı ile Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülüğünde yürütülen "Kararlılık Fırtınası" ve "Umuda Dönüş" operasyonlarının belirlenen hedeflere ulaşması için izlenenen kararlı ilerleyiş ele alındı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani ise sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada söz konusu buluşmayı, "kardeşçe ve verimli" şeklinde değerlendirerek, "Görüşme, temeli bir kimliğe ve ortak kadere dayanan iki ülke ve kardeş halklar arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

- Yemen Cumhurbaşkanı'ndan BAE ziyareti

Öte yandan, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin resmi ziyaret için salı günü BAE'ye gideceği belirtildi.

SABA'nın haberinde, Abu Dabi Veliahtı Eş-Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyaretin, Hadi'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la kardeşlik çerçevesinde yapılan başarılı görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Yemen ile BAE arasındaki kardeşlik ilişkileri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri kapsamındaki ortak çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Yemen'de Husilerden kurtarılan bölgelerde güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması ile bu bölgelerin devlet kurumları tarafından idare edilmesi yönündeki çabaların masaya yatırılmasının öngörüldüğü kaydedilen haberde, Hadi'nin BAE ziyaretinin süresine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Yemen'deki meşru hükümetin, "ülkenin egemenliğine müdahale etmekle suçladığı" BAE ile arasında uzun süreli gerginlik yaşanmıştı.

Yemen hükümeti, ayrıca BAE'yi ülkenin güneyi ve batısındaki silahlı grupları desteklediğini, ulusal ordu ve liderlerini izole etmeye çalışmakla itham etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğünde, BAE'nin aktif şekilde yer aldığı koalisyon da Mart 2015'ten beri meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Dışişleri Hadi Yemen

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