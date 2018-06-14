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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi bir buçuk yıl sonra Aden'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:18 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, aylar sonra geçici başkent Aden'e geldi

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi bir buçuk yıl aradan sonra ülkesine döndü.

Yemen resmi ajansı SABA, Hadi'nin beraberindeki heyetle, Aden'e geldiğini duyurdu.

Haberde Cumhurbaşkanı Hadi'nin, "Adaletin ve eşitliğin hakim olduğu bir yönetimi var etmek, güvenli ve istikrarlı bir vatan inşa edebilmek için halkın iradesinin zafer saati gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Hadi'nin Aden'e dönerek, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince dün başlatılan Hudeyde operasyonunu ülke içinden yönetmesi bekleniyor.

- Başbakan da Aden'e döndü

Yemen'de özellikle güneydeki bölgelerde ağırlığını hissettiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Cumhurbaşkanı Hadi ve Başbakan Ahmed bin Dağr arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu.

Ülkede son olarak BAE'nin Sokotra Adası'ndaki askeri varlığı rahatsızlık yaratmıştı. BAE-Yemen arasındaki ada krizi geçen ay Suudi Arabistan'da Riyad yönetiminin ara buluculuğu sonucu aşılmıştı.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr da BAE ile varılan bazı anlaşmaların ardından sabah saatlerinde bakanlardan oluşan heyetle Mısır'ın başkenti Kahire'den Aden'e dönmüştü.

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Aden'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi Yemen

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