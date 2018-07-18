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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi koalisyon güçlerinin desteğinden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi: "Husilerle mücadelede koalisyon güçlerinden yardım alınması kararından hiçbir zaman pişman olmadım. Aksi takdirde Aden'den El-Mahra'ya kadar ülkenin bazı bölgelerini kurtaramazdık"

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkede Husilerle mücadelede Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yardım alınması kararından asla pişman olmadığını belirtti.

Hadi, BBC televizyon kanalına Aden kentinde verdiği röportajda, Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yürüttüğü "Kararlılık Fırtınası" operasyonunun, Arap dünyasında alınan en başarılı kararlardan biri olduğunu ifade ederek, "Husilerle mücadelede koalisyon güçlerinden yardım alınması kararından hiçbir zaman pişman olmadım. Aksi takdirde Aden'den El-Mahra'ya kadar ülkenin bazı bölgelerini kurtaramazdık." dedi.

Koalisyon güçlerinin desteği olmasaydı bu bölgelerin hâlâ Husilerin kontrolü altında olacağını vurgulayan Hadi, "Koalisyon güçlerinin müdahalesi olmasaydı, Yemen'de Somali'dekinden daha da uzun süreli bir iç savaş olurdu." diye konuştu.

Hadi, Husiler karşısında galip gelme çabalarının bir çıkmaza girmediğine dikkati çekerek, ülkedeki askeri operasyonların öngörülenden daha uzun sürdüğünü kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Cumhurbaşkanı Hadi'nin çağrısıyla başlatılan Mart 2015'ten bu yana süren "Kararlılık Fırtınası" ve "Umuda Dönüş" operasyonlarıyla Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
BBC cumhurbaşkanı Hadi Husi Koalisyon Yemen

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