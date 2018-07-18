Yemen Cumhurbaşkanı Hadi koalisyon güçlerinin desteğinden memnun

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkede Husilerle mücadelede Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yardım alınması kararından asla pişman olmadığını belirtti.

Hadi, BBC televizyon kanalına Aden kentinde verdiği röportajda, Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yürüttüğü "Kararlılık Fırtınası" operasyonunun, Arap dünyasında alınan en başarılı kararlardan biri olduğunu ifade ederek, "Husilerle mücadelede koalisyon güçlerinden yardım alınması kararından hiçbir zaman pişman olmadım. Aksi takdirde Aden'den El-Mahra'ya kadar ülkenin bazı bölgelerini kurtaramazdık." dedi.

Koalisyon güçlerinin desteği olmasaydı bu bölgelerin hâlâ Husilerin kontrolü altında olacağını vurgulayan Hadi, "Koalisyon güçlerinin müdahalesi olmasaydı, Yemen'de Somali'dekinden daha da uzun süreli bir iç savaş olurdu." diye konuştu.

Hadi, Husiler karşısında galip gelme çabalarının bir çıkmaza girmediğine dikkati çekerek, ülkedeki askeri operasyonların öngörülenden daha uzun sürdüğünü kaydetti.