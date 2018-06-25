Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den Erdoğan'a seçim tebriği

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Hadi, Yemen resmi haber ajansı SABA'da yayımlanan tebrik mesajında, seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Başarınız, Türk halkının size olan büyük güveni ve desteğinin açık delilidir." ifadelerini kullanan Hadi, Yemen meşru hükümetine verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Hadi, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yaparak bu ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ettiğini aktardı.

