Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den iki yeni atama

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, cumhurbaşkanı danışmanlığına ve Sivil Hizmetler Bakanlığına yeni isimler atadı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi çıkardığı kararnameyle Hafız Fahir Muhammed Miad'ı cumhurbaşkanı danışmanı, Nebil Hasan Hasan el-Fakih'i de Sivil Hizmetler Bakanı olarak atadı.

Fakih, eski Sivil Hizmetler Hizmeti Bakanı Abdulaziz Cebbari'nin yılbaşında görevinden istifa etmesinden bu yana söz konusu bakanlığa getirilen ilk isim oldu.

