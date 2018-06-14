Yemen Cumhurbaşkanı'ndan BAE askerleri için taziye mesajı

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Yemen'deki koalisyon güçleri bünyesinde yer alan ve dün yaşamını yitiren 4 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askeri için başsağlığı diledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Yemen'deki "Umuda Dönüş" operasyonu sırasında hayatını kaybeden 4 asker için Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı mesajı gönderdi.

Hadi ayrıca BAE'nin Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yürütülen "Umuda Dönüş" operasyonunda sergilediği çabalarından övgüyle söz etti.

BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de Husilere karşı yürüttüğü operasyonlarda dün 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

- Yemen Başbakanı Aden'e döndü

Öte yandan hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, BAE ile varılan bazı anlaşmaların ardından sabah saatlerinde bakanlardan oluşan heyetle Mısır'ın başkenti Kahire'den Aden'e döndü.