Yemen Cumhurbaşkanı'ndan BAE askerleri için taziye mesajı

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Yemen'deki koalisyon güçleri bünyesinde yer alan ve dün yaşamını yitiren 4 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askeri için başsağlığı diledi.
Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Yemen'deki "Umuda Dönüş" operasyonu sırasında hayatını kaybeden 4 asker için Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı mesajı gönderdi.
Hadi ayrıca BAE'nin Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yürütülen "Umuda Dönüş" operasyonunda sergilediği çabalarından övgüyle söz etti.
BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de Husilere karşı yürüttüğü operasyonlarda dün 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.
- Yemen Başbakanı Aden'e döndü
Öte yandan hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, BAE ile varılan bazı anlaşmaların ardından sabah saatlerinde bakanlardan oluşan heyetle Mısır'ın başkenti Kahire'den Aden'e döndü.
Bin Dağr, BAE'nin Sokotra Adası'ndaki askeri varlığının ardından Yemen hükümetiyle arasında patlak veren kriz sonrası yaklaşık bir ay önce Suudi Arabistan'dan ayrılmıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri "Kararlılık Fırtınası" ve "Umuda Dönüş" operasyonlarıyla Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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