Yemen Dışişleri Bakanı Mihlafi, Büyükelçi Eler'i kabul etti

RİYAD (AA) - Yemen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile bir araya geldi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Yemen'deki son gelişmeler ve yeni göreve gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in krizle ilgili çabaları ele alındı.

Mihlafi, Yemen meşru hükümetinin, eski BM Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in desteklediği gibi Körfez İşbirliği Konseyi girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararı doğrultusunda barış sürecini başlatmak için her türlü kolaylığı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki krizi bitirecek barış sürecinin daha önce yapılan istişare ve çabalar üzerinde inşa edilmesi gerektiğini, bunun için de öncelikle siyasi sürece dönecek Husilerin devlet kurumları ve ellerindeki ağır silahları teslim etmesi gerektiğini belirten Mihlafi, "darbeci militanların barıştan yana adım attığı gün Yemen'de barışın sağlanabilmesinin mümkün olacağını" kaydetti.

Büyükelçi Eler ise İstanbul'da bu ay düzenlenmesi planlanan ancak Ramazan Bayramı'ndan sonraya ertelenen İslam İşbirliği Teşkilatı Yemen Temas Grubu Toplantısı'na değindi. Eler, Türkiye'nin söz konusu toplantıyı ve buradan somut sonuçlar çıkmasını önemsediğini ifade etti.