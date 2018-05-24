HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yemen Dışişleri Bakanı Mihlafi görevinden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 04:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Hadi, Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi'yi görevinden aldı

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi'yi görevinden aldığı bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı kararları uyarınca görevden alınan Mihlafi, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığına getirildi.

Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Halid El-Yemani ise ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Kararlar kapsamında ayrıca, Büyükelçi Ahmed Avad bin Mübarek de Olağanüstü Büyükelçi ve Yemen'in BM Daimi Temsilcisi oldu.

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
GÜNCELLEME - Çevre ilaçlamasından etkilenen askerler tedavi altına alındıGÜNCELLEME - Çevre ilaçlamasından etkilenen askerler tedavi altına alındı
Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde depremBitlis'te 4,2 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadi Mihlafi yemani Yemen

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında müjde: Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılacak

Erdoğan'dan canlı yayında müjde: Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılacak

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

ABD Başkanı Donald Trump'a kötü haber!

ABD Başkanı Donald Trump'a kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde deprem

Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Amasya'da 81 asker hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Amasya'da 81 asker hastaneye kaldırıldı

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.