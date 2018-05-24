Yemen Dışişleri Bakanı Mihlafi görevinden alındı

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi'yi görevinden aldığı bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı kararları uyarınca görevden alınan Mihlafi, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığına getirildi.

Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Halid El-Yemani ise ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Kararlar kapsamında ayrıca, Büyükelçi Ahmed Avad bin Mübarek de Olağanüstü Büyükelçi ve Yemen'in BM Daimi Temsilcisi oldu.

