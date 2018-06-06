Yemen Dışişleri Bakanı Yemani'den Türkiye'ye övgü

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler'i kabul etti.

Yemen resmi haber ajansına göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Büyükelçi Eler'i kabul eden Yemani, Türkiye'nin Yemen'e yönelik yardımlarını överek, Taiz kentinde açtığı hastane ve Yemen'e yönelik yardımlarının derin dostluk ilişkilerini yansıttığını belirtti.

Büyükelçi Eler ise, Yemen'in Türk milletinin kalbinde ayrı bir yeri bulunduğunu ve iki ülke arasındaki dostça ve tarihsel ilişkilere dayanarak her zaman önceliği olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Yemen'in meşru hükümetini desteklemeye ve Yemen halkının bu zor zamanları aşması için el uzatmaya devam edeceğini belirten Eler, Türkiye'nin Yemen'in istikrar, güvenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği öneme işaret etti.

Yemen'de bugün Türkiye Sağlık Bakanlığının desteği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde kurulan Taiz kentindeki Türk Sahra Hastanesinin açılışı yapılmıştı.

Taiz Sağlık Ofisi Müdürü Abdurrahim Samii, hastaneden Taiz'in çeşitli ilçelerinden ve Lahic'in kuzey ilçelerinden 1 milyondan fazla kişinin istifade edeceğini kaydederek, 50 yatak kapasiteli hastanede, yoğun bakım, acil, ameliyat, anestezi ve röntgen birimleri bulunduğunu söylemişti.

Türkiye, uzun süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde TİKA, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

