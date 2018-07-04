MARİB (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Husilere sivillerin canlarını ve mallarını korumak için Hudeyde kentinden çekilmeleri çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansına göre, Dışişleri Bakanı Yemani, İngiltere Yemen Büyükelçisi Michael Aron'u Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul etti.

Görüşmede Yemen hükümetinin Hudeyde kentindeki operasyonu sürdürmeyi planladığına işaret eden Yemani, Husilere sivillerin canlarını ve mallarını korumak için Hudeyde'den çekilmeleri çağrısı yaptı.

Yemani, hükümetin ve koalisyon güçlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Husilerin Hudeyde'den çekilmesini öngören bir anlaşmaya varılması noktasındaki çabalarını desteklediğini aktardı.

Yemen Dışişleri Bakanı ayrıca, BM ve Özel Temsilci Griffiths'i, ülkede yeniden güvenlik ve istikrarı tesis edecek kapsamlı düzenlemeler çerçevesinde Hudeyde krizine siyasi bir çözüm bulmaya çağırdı.

İngiliz büyükelçi Aron da Griffiths'in çabalarının desteklenmesinin önemini vurguladı. Aron ayrıca, ülkesinin, meşru Yemen hükümetinin, halkın sıkıntılarını sona erdirme konusundaki çabalarına desteğini yineledi.

BM verilerine göre, Hudeyde'deki 250 bin kişiyi etkileyen savaş ve çatışmalar sebebiyle 5 bin 200 aile evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

