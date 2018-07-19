HABER

Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı'ndan Türkiye'ye övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 22:38 | Son Güncelleme

Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mansur Beccaş, birçok alanda verdiği destekten dolayı Türkiye'den övgüyle söz etti

MARİB (AA) - Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mansur Beccaş, meşru hükümetin yanında yer alması ve Türkiye'de yaşayan Yemenlilere gösterilen kolaylıklardan dolayı Türkiye'den memnuniyetini dile getirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Türkiye'nin Sana Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Başkatip Çetin Taner'le görüşen Beccaş, birçok alanda ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'den övgüyle söz etti.

Türkiye'nin Yemen'deki meşru yönetimin yanında yer aldığına işaret eden Beccaş, ülkede yaşanan krizden dolayı Türkiye'de ikamet etmek zorunda kalan Yemen vatandaşlarına gösterilen oturum kolaylıklarından dolayı memnuniyetlerini belirtti.

Beccaş, Türkiye hükümetine, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden dolayı tebriklerini ileterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi sebebiyle kutladı.

Öte yandan görüşmede Taner'in Türkiye Cumhuriyeti'nin Yemen halkının sıkıntılarını hafifletecek her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ve ülkesinin Yemen halkına destek ve yardımlar sunmaya devam edeceğini söylediği belirtildi.

Sana Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Başkatip Çetin Taner ayrıca Türkiye'nin Yemen'deki meşru yönetimi desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

PARTNERGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyorGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
Karabük'te uyuşturucu operasyonuKarabük'te uyuşturucu operasyonu
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüGalatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemen Yemen'e Türkiye'nin desteği

En Çok Okunan Haberler

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.