Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı'ndan Türkiye'ye övgü

MARİB (AA) - Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mansur Beccaş, meşru hükümetin yanında yer alması ve Türkiye'de yaşayan Yemenlilere gösterilen kolaylıklardan dolayı Türkiye'den memnuniyetini dile getirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Türkiye'nin Sana Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Başkatip Çetin Taner'le görüşen Beccaş, birçok alanda ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'den övgüyle söz etti.

Türkiye'nin Yemen'deki meşru yönetimin yanında yer aldığına işaret eden Beccaş, ülkede yaşanan krizden dolayı Türkiye'de ikamet etmek zorunda kalan Yemen vatandaşlarına gösterilen oturum kolaylıklarından dolayı memnuniyetlerini belirtti.

Beccaş, Türkiye hükümetine, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden dolayı tebriklerini ileterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi sebebiyle kutladı.

Öte yandan görüşmede Taner'in Türkiye Cumhuriyeti'nin Yemen halkının sıkıntılarını hafifletecek her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ve ülkesinin Yemen halkına destek ve yardımlar sunmaya devam edeceğini söylediği belirtildi.

Sana Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Başkatip Çetin Taner ayrıca Türkiye'nin Yemen'deki meşru yönetimi desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

