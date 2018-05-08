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"Yemen felakete doğru gidiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 03:12 | Son Güncelleme

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Fetih: - "Düzenli bir yardım programı bulmamız şart. Yemen vatandaşlarında yeniden vatan duygusunun tesis edilmesi için bir yardım mekanizmasının oluşturulması gerekiyor. Bunun olmaması durumunda ülkenin durumu felakete doğru sürüklenecek"

İSTANBUL (AA) - Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Fetih, Yemen halkı için bir yardım programına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ülkesinin durumunun "felakete" doğru gittiği konusunda uyardı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Uluslararası Yardım ve Kalkınma Örgütü'nün girişimiyle düzenlenen "Yemen Halkına Yardım" isimli uluslararası kampanyanın açılışına, Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Fetih başta olmak üzere üst düzey yetkililer, İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Ali Kurt'un yanı sıra insan hakları alanında faaliyet gösteren onlarca aktivist ve gazeteci katıldı.

Yemenli Bakan Fetih, burada yaptığı konuşmada, kendilerini hükümet, halk ve cumhurbaşkanlığı nezdinde misafir eden Türkiye'ye teşekkürlerini sunarak, "Düzenli bir yardım programı bulmamız şart. Yemen vatandaşlarında yeniden vatan duygusunun tesis edilmesi için bir yardım mekanizmasının oluşturulması gerekiyor. Bunun olmaması durumunda ülkenin durumu felakete doğru sürüklenecek." dedi.

Yemen'in yaşadığı bu trajediye tsunaminin neden olmadığına işaret eden Fetih, ülkesinde yaşananların, "azınlık bir grubun, silah gücüyle hükümet ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi alıkoyarak ülkeyi ele geçirmeye çalışması" olduğunu söyledi.

Uluslararası Yardım ve Kalkınma Örgütü Başkanı Hamsed Ziyad ise söz konusu kampanyanın, Bosna-Hersek, Sudan, Filistin ve diğer ülkelere yardımda öncü olan Yemen için düzenlendiğini ifade ederek, "Dünyanın, Yemen halkının maruz kaldığı trajediye dikkat kesileceğini umuyoruz. Biz Yemenlilerin sesini tüm dünyaya duyurmak ve ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmakla görevliyiz." diye konuştu.

İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt ise İslam aleminin yekpare olduğunu ve Yemen'in yaşadığı kötü günlerin sadece onu değil tüm İslam alemini ilgilendirdiğini, Suriye, Irak ve Keşmir için de aynı durumun geçerli olduğunu ifade etti.

Yemen meselesinin ümmetin meselesi olduğuna ve Yemen halkına insani yardım sunmak için çok şey yapmak gerektiğine işaret eden Kurt, Türkiye'de pek çok ailenin Yemen topraklarında şehit olmuş evladı olduğunu sözlerine ekledi.

Söz konusu kampanyayla, Yemen vilayetlerinde yaşanan açlık sorununun üstesinden gelinmesi için gıda ve ilaç yardımlarının toplanması hedefleniyor.

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