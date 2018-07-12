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Yemen güçleri Hudeyde'de 7 bin kişilik tugay oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:05 | Son Güncelleme

Yemen güçleri Hudeyde'de 7 bin kişilik tugay oluşturdu

ADEN (AA) - Yemen'de hükümet güçleri, Batı Sahili Cephesi operasyonuna katılmak üzere Hudeyde'de 7 bin kişilik bir tugayın oluşturulduğunu duyurdu.

Hükümet güçlerine ait bir internet sitesinden yapılan açıklamada, Yahya el-Vahş liderliğinde "9. Devler Tugayı" adı altında 7 bin kişilik yeni bir tugayın oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, "9. Devler Tugayı'nın", 7 tugaydan oluşan "Devler Tugayları"na katılan yeni bir birlik olduğu, aylar öncesinde de Halk Direniş Güçleri'nden bir birliğin söz konusu tugaylara katıldığı aktarıldı.

Devler Tugaylarını oluşturanların güney illerinden olduğu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Husilere karşı şiddetli çatışmalara girdiği ifade ediliyor.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aden Batı Sahili Cephesi Hudeyde

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