Yemen hükümeti barış görüşmelerine katılmaya hazır

Büyükelçi Majawar, barış görüşmelerinde Husiler ile meşru yönetime bağlı temsilcilerin doğrudan görüş görüşmeyeceğinin henüz netleşmediğini, BM'den gelecek davetiyede görüşmelerin formatının ortaya çıkacağını belirtti.

Yemen'in BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Majawar, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Yemen hükümeti BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in başlatacağı barış görüşmelerine katılacak. Meşru hükümet, gelecek ay yapılacak olan barış görüşmelerinin mekanizması ve içeriğine ilişkin Griffiths'in ofisinden davetiye bekliyor. Hükümet sonuna kadar gitmeye hazır." dedi.

Majawar, koalisyon güçlerinin Yemen'in kuzeyindeki Sada ilindeki çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırısına da değinerek, Suudi Arabistan'ın saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bilgisini de paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin ve ofisine yönelik hükümetinin eleştirilerini sürdüren Majawar, İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Husilerin yaptığı saldırıları da eleştirmesi durumunda daha "inandırıcı" olacağını ifade etti.

Majawar, İran'ı da hedef tahtasına koyarak, bu ülkenin Husilere füze, mayın ve insansın hava aracı gibi savaş gereçleri vermeye devam ettiğini ileri sürdü.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada iç savaşın sürdüğü Yemen'de, barış görüşmelerini 6 Eylül'de başlatmayı planladığını, tarafları Cenevre'ye davet edeceğini bildirmişti.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere, pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

