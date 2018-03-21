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Yemen hükümetinde istifalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 01:40 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Kamu Hizmeti Bakanı Cebari'nin ardından Devlet Bakanı Sayyadi de görevini bıraktı

ADEN (AA) - Yemen'de Başbakan Yardımcısı ve Kamu Hizmeti Bakanı Abdulaziz Cebari'nin ardından Devlet Bakanı Salah es-Sayyadi de istifa etti.

Sayyadi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Daha sonra açıklayacağım nedenlerden dolayı hükümetten nihai bir şekilde istifa ettiğimi ilan ediyorum." ifadesine yer verdi.

Öte yandan hükümete yakın kaynaklar da Başbakan Yardımcısı Cebari'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmar ve Başbakan Ahmed bin Dağr'ın da hazır bulunduğu bir toplantıda istifasını açıkladığını ifade etti.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin istifayı reddederek, Cebari'yi ikna etmek için uğraştığını ancak Cebari'nin kararından dönmediğini aktardı.

Başbakan Yardımcısı ve Kamu Hizmeti Bakanı Abdulaziz Cebari dün Suudi Arabistan'da yayın yapan Yemen'e ait bir televizyon kanalı aracılığıyla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hadi'nin danışmanlarından Cebari, başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevinden istifa ettiğini ancak danışmanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

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