Yemen hükümetinde istifalar

ADEN (AA) - Yemen'de Başbakan Yardımcısı ve Kamu Hizmeti Bakanı Abdulaziz Cebari'nin ardından Devlet Bakanı Salah es-Sayyadi de istifa etti.
Sayyadi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Daha sonra açıklayacağım nedenlerden dolayı hükümetten nihai bir şekilde istifa ettiğimi ilan ediyorum." ifadesine yer verdi.
Öte yandan hükümete yakın kaynaklar da Başbakan Yardımcısı Cebari'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmar ve Başbakan Ahmed bin Dağr'ın da hazır bulunduğu bir toplantıda istifasını açıkladığını ifade etti.
Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin istifayı reddederek, Cebari'yi ikna etmek için uğraştığını ancak Cebari'nin kararından dönmediğini aktardı.
Başbakan Yardımcısı ve Kamu Hizmeti Bakanı Abdulaziz Cebari dün Suudi Arabistan'da yayın yapan Yemen'e ait bir televizyon kanalı aracılığıyla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Hadi'nin danışmanlarından Cebari, başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevinden istifa ettiğini ancak danışmanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı.
Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!
Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
Şam'da pazar yerine roketli saldırı: Çok sayıda ölü var
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum