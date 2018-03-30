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Yemen hükümetinden "Husiler yardım tırlarını alıkoydu" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Yemen hükümetinden "Husiler yardım tırlarını alıkoydu" suçlaması

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Husileri, Birleşmiş Milletler'in (BM) gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan 15 tırı İbb kenti girişinde alıkoymakla suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakıb Feth, "Husi milislerin İbb kenti girişinde yardım malzemesi taşıyan 15 tırı alıkoymasını kınıyoruz." dedi.

Yardım malzemelerinin BM kurumları tarafından gönderildiğini ifade eden Feth, Husilerin yaptığının tüm uluslararası ve insani sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.

Feth, BM'ye ve uluslararası kuruluşlara, Husilerin Yemen halkına yönelik ihlallerini yakından görme ve yağma eylemlerine maruz kalan yardımlara ilişkin detaylı açıklama yapma çağrısında bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana, İbb kenti ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru hükümete destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husi İbb kenti Yemen

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