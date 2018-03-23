MARİB (AA) - Yemen hükümeti, Husileri, El-Hudeyde ilindeki Ras İsa Limanı'nda depolanan ham petrolü satmamaları için uyardı.
Yemen haber ajansı SABA'nın Petrol Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberde, Husilerle, satın alma, satma ya da üretilen veya depolanan ham petrolün naklini de içine alacak şekilde doğrudan ya da dolaylı alışverişte bulunulmaması uyarısı yapıldı.
Herhangi bir talep, satış ya da devletin mali haklarının tahsilinde yetkili olan resmi kurumun Petrol Bakanlığı olduğu vurgulanan açıklamada, Husilerin Ras İsa'daki ham petrolü satmaya kalkmasının halkın rezervlerine yapılmış açık bir saldırı olduğu kaydedildi.
Yemen yerel basınında yer alan haberlerde, Husilerin yaklaşık 600 bin varillik ham petrolü satma niyetinde olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
Söz konusu 600 bin varillik ham petrol, hükümetin kontrolündeki Safir kentinden Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'na kadar uzanan 428 kilometrelik petrol boru hattında depolanıyor.
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!
Irak'tan tepki çeken açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz!
Nevşehir'de askeri uçak düştü!
Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum