Yemen hükümetinden Sokotra Adası açıklaması

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin Sokotra Adası'ndaki tahakkümünün "gerekçesiz" olduğunu belirtti.

Yemen hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE ile Yemen arasındaki anlaşmazlığın temelini, ulusal egemenlikle birlikte bunun kim tarafından uygulanacağı ve son dönemlerde sağlam bir ortak koordinasyonun bulunmamasının oluşturduğu ifade edildi.

Başbakan Ahmed bin Dağr'ın Sokotra Adası'na düzenlediği ziyaretin üçüncü gününde iki zırhlı araç ve 50'den fazla asker taşıyan BAE'ye ait ilk askeri uçağın adaya geldiğini ve bunu yine asker, zırhlı araç ve tanklar taşıyan 2 uçağın takip ettiği kaydedilen açıklamada, bu askeri konuşlanmanın bölgede endişeye, içeride ve dışarıda soru işaretlerine yol açtığı aktarıldı.

BAE'nin bu askeri eylemlerinin "gerekçesiz" olarak nitelendirildiği açıklamada, BAE'nin üç yılıdır sivil anlamda adada bulunduğunu, adanın limanı ile havalimanını kontrol altına almayı gerektirecek askeri veya siyasi yeni bir durumun bulunmadığı vurgulandı.