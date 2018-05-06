Yemen hükümetinden Sokotra Adası'nda yeni projeler

SOKOTRA (AA) - Yemen hükümetinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile gerilim yaşanmasına neden olan Sokotra Adası'nda bir dizi güvenlik projesinin hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Yemen resmi haber ajansı Sana'da yer alan habere göre, Başbakan Ahmed bin Dağr, ülkenin güneyindeki adanın Sokotra ilinde yer alan güvenlik tesisinde 1,5 milyon dolar değerindeki projelerin temelini attı.

Söz konusu projeler kapsamında, devriye polisi, trafik polisi, Kalansiya emniyeti, Abdulkuri emniyeti, Mumi emniyeti, Şuab polis merkezi, Hurra polis merkezi ve Ka'ra polis merkezi binalarının inşası planlanıyor.

Bin Dagr'a eşlik eden heyette yer alan İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Mesud, "Güvenlik birimleri, Yemen'in tüm illerini ve her karış toprağını muhafaza etmiştir ve etmeye devam edecektir." dedi.

Yemen'de yaklaşık 4 yıldır Husiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmanın uzağında kalan Sokotra Adası, son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Yemen hükümeti arasında gerginliğe sahne oluyor.