Yemen hükümetinden Sokotra Adası'nda yeni projeler

SOKOTRA (AA) - Yemen hükümetinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile gerilim yaşanmasına neden olan Sokotra Adası'nda bir dizi güvenlik projesinin hazırlıklarına başladığı belirtildi.
Yemen resmi haber ajansı Sana'da yer alan habere göre, Başbakan Ahmed bin Dağr, ülkenin güneyindeki adanın Sokotra ilinde yer alan güvenlik tesisinde 1,5 milyon dolar değerindeki projelerin temelini attı.
Söz konusu projeler kapsamında, devriye polisi, trafik polisi, Kalansiya emniyeti, Abdulkuri emniyeti, Mumi emniyeti, Şuab polis merkezi, Hurra polis merkezi ve Ka'ra polis merkezi binalarının inşası planlanıyor.
Bin Dagr'a eşlik eden heyette yer alan İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Mesud, "Güvenlik birimleri, Yemen'in tüm illerini ve her karış toprağını muhafaza etmiştir ve etmeye devam edecektir." dedi.
Yemen'de yaklaşık 4 yıldır Husiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmanın uzağında kalan Sokotra Adası, son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Yemen hükümeti arasında gerginliğe sahne oluyor.
BAE'ye bağlı onlarca asker, çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.
BAE'nin, Sokotra Adası'na son olarak beşinci askeri uçağı gönderdiği duyurulmuştu.
BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de Sokotra Adası'na gönderilmişti.
Yemen hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, BAE güçlerinin Sokotra Adası'ndaki tahakkümünün "gerekçesiz" olduğunu duyurmuştu.
Askerlerin Sokotra'da konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bakanlardan oluşan heyetin adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.
Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na ikinci kez gelen Başbakan Bin Dağr'ın bu ziyaretle, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edilmişti.
Aktivistler, geçen mart ayında, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde rapor sunmuştu.
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