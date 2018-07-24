Yemen ile DSÖ arasında sağlık yardımını güçlendirme görüşmesi

KAHİRE (AA) - Yemen Sağlık Bakanı Yardımcısı Abdullah Dehan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ortadoğu Bölge Direktörü Ahmed el-Minzari ile örgütün ülkeye yaptığı sağlık yardımlarının güçlendirilmesi konusunu görüştü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen görüşmede, DSÖ'nün Yemen'e sağlık desteğinin çeşitleri ile farklı yönleriyle yardımları geliştirmenin yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, örgütün diğer alt ofislerinin ülkedeki gelişmelere uygun bir şekilde aktifleştirilmesi ve imkanlarının güçlendirilmesi de masaya yatırıldı.

Yemen Sağlık Bakanı Yardımcısı Dehan, ülkedeki sağlık sektörünü destekleme çabalarından dolayı DSÖ'ye teşekkür etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta Yemen'in başkenti Sana'ya 168 ton ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırdığını açıklamıştı.

Örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen hafta DSÖ'ye ait 7 uçağın, 168 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Sana Uluslararası Havalimanı'na ulaştırdığı belirtilmişti.

Yemen, kolera ve difteri de dahil olmak üzere ülkede salgın hastalıklar yayılmaya devam ederken sağlık sektöründe büyük sorunlar yaşıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.

