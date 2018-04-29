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"Yemen krizi için askeri bir çözüm yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 19:06 | Son Güncelleme

Kahire'de bir araya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Yemenli mevkidaşı Mihlafi Yemen krizini ele aldı

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Yemen'deki kriz için askeri bir çözüm yolu olmadığını belirterek, ülkesinin söz konusu krizin çözümüne yönelik siyasi destek sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, başkent Kahire'de Yemenli mevkidaşı Abdulmelik el-Mihlafi ile bir araya geldi.

Yemen'deki mevcut siyasi durum ve güç dengeleri konuları odağında gerçekleşen görüşmede Şukri, "Yemen krizi için askeri bir çözüm yok. Birleşmiş Milletler'in ara buluculuk çabalarına verdiğimiz desteğin yanı sıra Yemen krizine siyasi bir çözüm bulma ve ülkede barışın sağlanması çabalarına da siyasi destek sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Şukri, ayrıca tarafları; uzun süre devam edecek bir çatışmaya kayma riski konusunda uyararak siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanı Mihlafi de Yemen'in tüm kentlerindeki durumun yanı sıra yeni BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile gerçekleştirilen uluslararası ve bölgesel çabalara ilişkin Mısır Dışişleri Bakanına bilgi verdi.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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mısır Mihlafi Şukri Yemen

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