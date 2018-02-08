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Yemen krizine çözüm arayışları

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 06:01 | Son Güncelleme

Umman'ın başkenti Maskat'taki Husi heyeti, BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed ile müzakereyi reddetti

SANA (AA) - Yemen'deki Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in görev süresi dolana kadar BM ile müzakerede bulunmayacağı belirtildi.

Siyasi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Umman'ın başkenti Maskat'ta bulunan Husi heyeti, Ahmed ve yardımcısı Muin Şerim ile müzakerede bulunmayı reddetti. Heyetin, BM Yemen Özel Temsilciliğine tayin edilen ve görevi mart ayında devralması beklenen İngiliz Martin Griffiths ile müzakerede bulunma şartı getirdiği kaydedildi.

Husiler ocak ayı sonunda, kendi hükümetlerinin Dışişleri Bakanı Hişam Şeref aracılığıyla BM'ye gönderdikleri yazıda müzakereye hazır olduklarını bildirmişti. Müzakerelerin tek taraflı olarak şubat ayında Maskat'ta yapılması öngörülüyordu.

Dün Maskat'a gelen Ahmed'in, 27 Şubat'ta Yemen dosyasıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) rapor sunması bekleniyor.

Moritanya asıllı BM Temsilcisi Ahmed, Nisan 2015'te Faslı Cemal bin Ömer'in yerine BM Yemen temsilciliğine tayin edilmişti. Ahmed, görev süresi boyunca Yemenli taraflar arasında ikisi İsviçre biri Kuveyt'te 3 diyalog sürecine liderlik etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Maskat

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